Бои на острове Змеиный: Украина повредила средства ПВО оккупантов и суда снабжения

На острове Змеиный продолжаются бои, где российская армия пытается усилить свой слабозащищенный гарнизон.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Украина повредила российские средства ПВО и суда снабжения с помощью "Байрактаров". В частности, у российских кораблей обеспечена минимальная защита в западной части Черного моря после отступления российского флота в Крым и после потери ракетного крейсера "Москва".

"Попытки России усилить гарнизон на острове дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники. Если РФ укрепит свои позиции на острове посредством стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля остров Змеиный в Черном море, принадлежащий Одесской области, был атакован с российских кораблей. На следующий день украинские пограничники послали на три буквы оккупантов, которые пытались захватить остров, после чего попали в плен. Но уже через месяц они вернулись домой с помощью обмена пленными.