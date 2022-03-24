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Украина обменяла 10 российских пленных на своих военных

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Российские пленные. Фото: Генштаб ВСУ

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину произошел первый полноценный обмен военнопленными. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", — говорится в сообщении.

Она добавила, что к россиянам отправили также 11 гражданских моряков, граждан РФ, которых украинцы спасли с утонувшего возле Одессы судна. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир" — оккупанты захватили их при попытке забрать пограничников с острова Змеиный.

Условия обмена предусматривают, что сам корабль "Сапфир" также будет возвращен Украине — его направят в порт в Турции.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине заработали специальные лагеря для пленных российских военных. Их создание требуется согласно Женевской конвенции.

При этом число пленных растет. Так, российский военный сдал танк за вознаграждение в $10 тысяч.

Автор:
Сергей Горелов