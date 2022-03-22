Російський військовий здав танк за винагороду у $10 тисяч

З екіпажу танка окупант залишився один, решта втекли додому. Російський військовий отримає 10 тисяч доларів після закінчення війни та можливість подати на громадянство.

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Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

За його словами, вже кілька тижнів Нацполіцією було ідентифіковано телефони, якими користуються окупанти. Це українські номери, на які регулярно надсилаються SMS з інструкцією, як здатися в полон і здати техніку.

"Російський солдат здав нам танк за винагороду!.. Кілька днів тому нам зателефонував Міша. Ми передали інформацію про нього в ГУР МО. Йому сказали місце, куди під'їхати. Він під'їхав. З дрону переконалися, що він сам і це не засідка. Його спецназівці затримали", — розповів Андрусів.

Виявилося, що з екіпажу танка окупант залишився один, решта втекла додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутися не міг, бо командир сказав, що розстріляє та спише на бойові втрати.

"Міша розповів, що їжі практично не залишилося, управління військами хаотичне та практично відсутнє. Деморалізація колосальна", — додав Андросів.

Тепер росіянин отримав дуже непогані умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів після війни та можливість подати на громадянство.

Зазначимо, що ЗСУ щодня беруть у полон російських військових, а деякі з них самі приходять здаватися, щоби не виконувати злочинні накази свого командування.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що в Україні запрацювали спеціальні табори для полонених російських військових.

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