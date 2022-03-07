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Дезертирство среди оккупантов становится массовым, — СБУ
Служба безопасности Украины сообщает о массовом дезертирстве среди российских военных.
"Дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину", — говорится в сообщении СБУ.
По информации украинской спецслужбы, о массовых фактах дезертирства рассказал пленный российский техник.
"Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории. Он совершил несколько "ходок" из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и прекрасно видел масштабы дезертирства", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В СБУ сообщают, что, по словам пленного российского техника, много российских военных убегает по дороге и даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, самоустраняются, не давая конкретных задач.
"Чем больше таких "прозрений" в головах оккупантов, тем ближе конец войны", — подчеркивается в сообщении СБУ.
Напомним, Украина создаст лагеря для содержания пленных военнослужащих Российской Федерации, количество которых увеличивается ежедневно.