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Дезертирство серед окупантів стає масовим, — СБУ
Служба безпеки України повідомляє про масове дезертирство серед російських військових.
"Дезертирство серед окупантів стає масовим – загарбники біжать із війська навіть дорогою в Україну", — йдеться у повідомленні СБУ.
За інформацією української спецслужби, про масові факти дезертирства розповів полонений російський технік.
"Його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ з української території. Він здійснив кілька "ходок" з Криму в Херсонську та Миколаївську області і чудово бачив масштаби дезертирства", — йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У СБУ повідомляють, що, за словами полоненого російського техніка, багато російських військових тікає дорогою і навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, самоусуваються, не даючи конкретних завдань.
"Чим більше таких "прозрінь" у головах окупантів, тим ближче кінець війни", — наголошується у повідомленні СБУ.
Нагадаємо, Україна створить табори для утримання полонених військовослужбовців Російської Федерації, кількість яких зростає щодня.