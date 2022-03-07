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Дезертирство серед окупантів стає масовим, — СБУ

Дезертирство серед окупантів стає масовим, - СБУ
Дезертирство серед окупантів стає масовим, - СБУ

Служба безпеки України повідомляє про масове дезертирство серед російських військових.

"Дезертирство серед окупантів стає масовим – загарбники біжать із війська навіть дорогою в Україну", — йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією української спецслужби, про масові факти дезертирства розповів полонений російський технік.

"Його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ з української території. Він здійснив кілька "ходок" з Криму в Херсонську та Миколаївську області і чудово бачив масштаби дезертирства", — йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомляють, що, за словами полоненого російського техніка, багато російських військових тікає дорогою і навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, самоусуваються, не даючи конкретних завдань.

"Чим більше таких "прозрінь" у головах окупантів, тим ближче кінець війни", — наголошується у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, Україна створить табори для утримання полонених військовослужбовців Російської Федерації, кількість яких зростає щодня.

Автор:
Світлана Манько