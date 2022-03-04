У Сумській області заарештовано вже 56 російських військовополонених - прокуратура

Сумська обласна прокуратура повідомляє, що 4 березня було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою щодо 29 військовослужбовців Збройних сил Росії.

Усі вони підозрюються у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України (частина 3 статті 110 Кримінального кодексу). Серед 29 заарештованих є снайпер та командир роти. Наймолодшому з них – 19 років.

За даними слідства, підозрювані, виконуючи злочинні накази керівництва РФ щодо вбивства військовослужбовців Збройних сил України та мирного населення, із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині протиправно перетнули кордон України з території РФ та вступили у бій із військовослужбовцями ЗСУ.

Напередодні обласна прокуратура повідомила, що її прокурорами в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах військового стану відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу було взято під варту 27 інших військовослужбовців РФ.

"Прокуратура Сумщини, незважаючи на військові дії, продовжує виконувати свої конституційні функції у координації з іншими правоохоронними органами та військовою адміністрацією", - запевнили у відомстві.

Зазначимо, що сьогодні під контролем російських окупаційних військ перебуває значна частина Сумської області, головним чином її центральна частина, а також невелика частина на південний схід від Сум, включаючи місто Тростянець.

При цьому російські війська вже багаторазово завдавали ударів по сусідньому місту Охтирка, напередодні розбомбивши, зокрема, місцеву ТЕЦ, а раніше розбомбивши нафтобазу. Крім того, ще 28 лютого російські війська завдали удару по військовій частині в західній частині Охтирки. Загинули, за словами голови Сумської обладміністрації Дмитра Живицького, десятки людей.

Нагадаємо, що радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в п'ятницю опублікував список із частини російських військовополонених в Україні, закликавши їх матерів приїжджати до Києва за ними.