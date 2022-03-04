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У Сумській області заарештовано вже 56 російських військовополонених - прокуратура
Сумська обласна прокуратура повідомляє, що 4 березня було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою щодо 29 військовослужбовців Збройних сил Росії.
Усі вони підозрюються у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України (частина 3 статті 110 Кримінального кодексу). Серед 29 заарештованих є снайпер та командир роти. Наймолодшому з них – 19 років.
За даними слідства, підозрювані, виконуючи злочинні накази керівництва РФ щодо вбивства військовослужбовців Збройних сил України та мирного населення, із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині протиправно перетнули кордон України з території РФ та вступили у бій із військовослужбовцями ЗСУ.
Напередодні обласна прокуратура повідомила, що її прокурорами в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах військового стану відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу було взято під варту 27 інших військовослужбовців РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Прокуратура Сумщини, незважаючи на військові дії, продовжує виконувати свої конституційні функції у координації з іншими правоохоронними органами та військовою адміністрацією", - запевнили у відомстві.
Зазначимо, що сьогодні під контролем російських окупаційних військ перебуває значна частина Сумської області, головним чином її центральна частина, а також невелика частина на південний схід від Сум, включаючи місто Тростянець.
При цьому російські війська вже багаторазово завдавали ударів по сусідньому місту Охтирка, напередодні розбомбивши, зокрема, місцеву ТЕЦ, а раніше розбомбивши нафтобазу. Крім того, ще 28 лютого російські війська завдали удару по військовій частині в західній частині Охтирки. Загинули, за словами голови Сумської обладміністрації Дмитра Живицького, десятки людей.
Нагадаємо, що радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в п'ятницю опублікував список із частини російських військовополонених в Україні, закликавши їх матерів приїжджати до Києва за ними.