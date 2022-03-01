З російського полону повернулися п'ятеро українських бійців

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими. З російського полону повернулися п'ятьох бійців Територіальної оборони.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, у бійців Територіальної оборони обміняли на одного кадрового російського офіцера військової поліції.

Зокрема, і з полону повернулися:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, місто Тростянець.

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, місто Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В'ячеславович, 1964 року народження, місто Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, місто Суми.

Живицький зазначив, що "зелений коридор" для ворожої техніки, щоби провести обмін полоненими, організований за наказом президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 24 лютого Збройні сили України захопили перших військовополонених. Полонені загарбники виявилися військовими 91701 Ямпільського мотострілецького полку.

Того ж дня під Черніговом здався в полон цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади.