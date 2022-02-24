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Под Черниговом сдался в плен украинцам разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады РФ
Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен, сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.
"Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады", — сообщил Главнокомандующий в Facebook.
На фото: старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская области, который сообщил, что учения взвода были в Ельне.
"Вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будем возвращаться домой. Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - заявил украинцам задержанный российский военный.Подписывайтесь на наш YouTube канал