Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важно
Категория
Происшествия
Дата публикации

Под Черниговом сдался в плен украинцам разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады РФ

Под Черниговом сдался в плен украинцам разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады РФ

Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен, сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

"Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады", — сообщил Главнокомандующий в Facebook.

На фото: старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская области, который сообщил, что учения взвода были в Ельне.  

"Вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будем возвращаться домой. Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - заявил украинцам задержанный российский военный.