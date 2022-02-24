Під Черніговом здався в полон українцям розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади РФ

Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон, повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України.

"Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади", — повідомив Головнокомандувач у Facebook.

На фото: старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська області, який повідомив, що навчання взводу були в Єльні.

"Вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимемось додому. Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збирались, ми збирали інформацію", — заявив українцям затриманий російський військовий.