Из российского плена вернулись пятеро украинских бойцов

В Сумской области состоялся первый обмен пленными. Из российского плена вернулись пять бойцов Территориальной обороны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Сумской облгосдаминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, украинских бойцов Территориальной обороны обменяли на одного кадрового российского офицера военной полиции.

В частности, из плена вернулись:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, город Тростянец.

Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, город Ворожба Белопольского района.

Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.

Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, город Сумы.

Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, город Сумы.

Живицкий отметил, что "зеленый коридор" для вражеской техники, чтобы провести обмен пленными, организован по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 24 февраля Вооруженные Силы Украины захватили первых военнопленных. Пленные захватчики оказались военными 91701 Ямпольского мотострелкового полка.

В тот же день под Черниговом сдался в плен целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.