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Двое российских военных сдались в плен - Минобороны

Двое российских военных сдались в плен - Минобороны
Фото: скрин видео Минобороны

В Минобороны сообщают, что захватчики сдаются в плен, в частности речь идет о двух российских пленных.

Об этом идет речь на официальной странице Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в Facebook.

В ведомстве заявили, что в плен сдались капитан гвардии Михоев и ефрейтор Касаткин из 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, и опубликовали видео с их объяснениями.

Пленники рассказали, что их привлекали к военным учениям в оккупированном Крыму, откуда и произошла переброска российских десантников.

По их словам, они до последнего не знали, куда летят, и даже после высадки не понимали, где находятся.

Российские военные якобы предполагали, что и дальше будут проводить учения. Заявили, что не знают командира своей части, но назвали имя командира батальона.