Двоє російських військових здалися в полон — Міноборони

У Міноборони повідомляють, що загарбники здаються в полон, зокрема йдеться про двох російських полонених.

Про це йдеться на офіційній сторінці Головнокомандувача Збройних Сил України у Facebook.

У відомстві заявили, що в полон здалися капітан гвардії Міхоєв та єфрейтор Касаткін з 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, і опублікували відео з їхніми поясненнями.

Бранці розповіли, що їх залучали до військових навчань в окупованому Криму, звідки й відбулося перекидання російських десантників.

За їхніми словами, вони до останнього не знали, куди летять, і навіть після висадки не розуміли, де перебувають.

Російські військові нібито припускали, що й надалі проводитимуть навчання. Заявили, що не знають командира своєї частки, але назвали ім'я командира батальйону.