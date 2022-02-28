В Ахтырке оккупанты разбомбили нефтебазу (ВИДЕО)

Сегодня, 28 февраля, в городе Ахтырка Сумской области российские оккупанты подорвали нефтяную базу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Ахтырка. Взорвана нефтебаза. 12:30", – написал глава ОГА.

В свою очередь, городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в своем видеообращении заявил, что на территорию нефтебазы была скинута вакуумная бомба.

"Сброшена вакуумная бомба на склад нефтяного налива, сорваны емкости с нефтью. Враг подло использует запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы", – рассказал городской голова.

Кроме этого, мэр сообщил, что в населенном пункте Камыши оккупанты взламывают гаражи и угоняют автомобили.

Ранее Кузьменко заявил, что в Ахтырке граждан, уличенных в мародерстве, будут расстреливать.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.