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В Ахтырке оккупанты разбомбили нефтебазу (ВИДЕО)
Сегодня, 28 февраля, в городе Ахтырка Сумской области российские оккупанты подорвали нефтяную базу.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
"Ахтырка. Взорвана нефтебаза. 12:30", – написал глава ОГА.
В свою очередь, городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в своем видеообращении заявил, что на территорию нефтебазы была скинута вакуумная бомба.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сброшена вакуумная бомба на склад нефтяного налива, сорваны емкости с нефтью. Враг подло использует запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы", – рассказал городской голова.
Кроме этого, мэр сообщил, что в населенном пункте Камыши оккупанты взламывают гаражи и угоняют автомобили.
Ранее Кузьменко заявил, что в Ахтырке граждан, уличенных в мародерстве, будут расстреливать.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.