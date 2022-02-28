В Ахтырке за мародерство будут расстреливать — мэр

В городе Ахтырка Сумской области граждан, уличенных в мародерстве, будут расстреливать. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр города Павел Кузьменко.

"Если увидели мародеров – звоните. На место приедет территориальная оборона, а за мародерство – расстрел", – сообщил городской голова.

При этом Кузьменко отметил, что повышение цен в супермаркете также будет расцениваться как мародерство.

"Захотели заработать? Придут кадыровцы и будете зарабатывать", – подчеркнул мэр.

Кроме этого, мэр призвал всех граждан выходить из дома с документами, удостоверяющими личность.

"В Ахтырке несколько воинских частей. Если вас останавливают и через каждые 50 метров требуют показать документы – показывайте, не говорите, что я только что показывал. Это не полиция, это воинские части, и каждый военный хочет знать, что вы являетесь украинцем", – рассказал городской голова.

Кузьменко также напомнил, что на сегодняшний день в Ахтырке с 17:30 до 07:00 действует комендантский час.

"Во время комендантского часа никто никуда не ходит. Ночью не видно, украинец вы или не украинец", – подчеркнул Кузьменко.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В частности, оккупанты 25 февраля взяли в кольцо город Конотоп Сумской области.