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В Ахтырке за мародерство будут расстреливать — мэр
В городе Ахтырка Сумской области граждан, уличенных в мародерстве, будут расстреливать. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр города Павел Кузьменко.
"Если увидели мародеров – звоните. На место приедет территориальная оборона, а за мародерство – расстрел", – сообщил городской голова.
При этом Кузьменко отметил, что повышение цен в супермаркете также будет расцениваться как мародерство.
"Захотели заработать? Придут кадыровцы и будете зарабатывать", – подчеркнул мэр.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, мэр призвал всех граждан выходить из дома с документами, удостоверяющими личность.
"В Ахтырке несколько воинских частей. Если вас останавливают и через каждые 50 метров требуют показать документы – показывайте, не говорите, что я только что показывал. Это не полиция, это воинские части, и каждый военный хочет знать, что вы являетесь украинцем", – рассказал городской голова.
Кузьменко также напомнил, что на сегодняшний день в Ахтырке с 17:30 до 07:00 действует комендантский час.
"Во время комендантского часа никто никуда не ходит. Ночью не видно, украинец вы или не украинец", – подчеркнул Кузьменко.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.
В частности, оккупанты 25 февраля взяли в кольцо город Конотоп Сумской области.