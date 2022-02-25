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Оккупанты окружили Конотоп – глава Сумской ОГА
Город Конотоп, расположенный в Сумской области, взят в кольцо российскими войсками. Об этом в видеоэфире заявил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
"На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразил враждебное наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, прошедшей транзитом, направляется на западное направление", – сообщил Живицкий.
По его словам, "в Сумах был очень тяжелый бой".
"Был пожар на территории бригады (27 артиллерийская бригада – Delo.ua), слышны обстрелы по всему городу. Днем было отражено вражеское наступление, уничтожено несколько единиц вражеской техники", – рассказал Живицкий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.