Оккупанты окружили Конотоп – глава Сумской ОГА

Город Конотоп, расположенный в Сумской области, взят в кольцо российскими войсками. Об этом в видеоэфире заявил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

"На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразил враждебное наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, прошедшей транзитом, направляется на западное направление", – сообщил Живицкий.

По его словам, "в Сумах был очень тяжелый бой".

"Был пожар на территории бригады (27 артиллерийская бригада – Delo.ua), слышны обстрелы по всему городу. Днем было отражено вражеское наступление, уничтожено несколько единиц вражеской техники", – рассказал Живицкий.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.