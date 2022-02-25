Окупанти оточили Конотоп – голова Сумської ОДА

Місто Конотоп, розташоване в Сумській області, взято в кільце російськими військами. Про це у відеоефірі заявив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

"На сьогоднішній день у кільце взято місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відобразило ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області обложені. Техніка з міста Сум вийшла у напрямку міста Києва, дуже багато техніки, що пройшла транзитом, прямує на західний напрямок", – повідомив Живицький.

За його словами, "у Сумах був дуже тяжкий бій".

"Була пожежа на території бригади (27 артилерійська бригада – Delo.ua ), чутно обстріл по всьому місту. Вдень було відображено ворожий наступ, знищено кілька одиниць ворожої техніки", – розповів Живицький.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.