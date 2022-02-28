В Охтирці за мародерство розстрілюватимуть – мер

У місті Охтирка на Сумщині громадян, викритих у мародерстві, будуть розстрілювати. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив мер міста Павло Кузьменко.

"Якщо побачили мародерів – дзвоніть. На місце приїде територіальна оборона, а за мародерство – розстріл", – повідомив міський голова.

При цьому Кузьменко зазначив, що підвищення цін у супермаркеті також розцінюватиметься як мародерство.

"Захотіли заробити? Прийдуть кадировці і зароблятимете", – підкреслив мер.

Окрім цього, мер закликав усіх громадян виходити з дому з документами, що засвідчують особу.

"В Охтирці кілька військових частин. Якщо вас зупиняють і через кожні 50 метрів вимагають показати документи – показуйте, не кажіть, що я щойно показував. Це не поліція, це військові частини, і кожен військовий хоче знати, що ви є українцем", – розповів міський голова.

Кузьменко також нагадав, що на сьогоднішній день в Охтирці з 17:30 до 07:00 діє комендантська година.

"Під час комендантської години ніхто нікуди не ходить. Вночі не видно, українець ви чи не українець", – наголосив Кузьменко.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

Зокрема, окупанти 25 лютого взяли у кільце місто Конотоп Сумської області.