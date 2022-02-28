В Охтирці окупанти розбомбили нафтобазу (ВІДЕО)

Сьогодні, 28 лютого, у місті Охтирка Сумської області російські окупанти підірвали нафтову базу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

"Охтирка. Висаджено нафтобазу. 12:30", – написав голова ОДА.

У свою чергу міський голова Охтирки Павло Кузьменко у своєму відеозверненні заявив, що на територію нафтобази було скинуто вакуумну бомбу.

"Скинуто вакуумну бомбу на склад нафтового наливу, зірвано ємності з нафтою. Ворог підло використовує заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби ", — розповів міський голова.

Окрім цього, мер повідомив, що у населеному пункті Камиші окупанти зламують гаражі та викрадають автомобілі.

Раніше Кузьменко заявив, що в Охтирці громадян, викритих у мародерстві, розстрілюватимуть.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.