В Сумской области арестованы уже 56 российских военнопленных - прокуратура

Сумская областная прокуратура сообщает, что 4 марта были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 29 военнослужащих Вооруженных сил России.

Все они подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статьи 110 Уголовного кодекса). Среди 29 арестованных есть снайпер и командир роты. Самому младшему из них – 19 лет.

По данным следствия, подозреваемые, выполняя преступные приказы руководства РФ по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения, с применением военной техники 24 февраля 2022 года в 4 часа противоправно пересекли границу Украины с территории РФ и вступили в бой с военнослужащими ВСУ.

Накануне же областная прокуратура сообщила, что ее прокурорами в условиях особого режима досудебного расследования в условиях военного положения в соответствии со статьей 615 Уголовного процессуального кодекса были взяты под стражу 27 других военнослужащих РФ.

"Прокуратура Сумщины, несмотря на военные действия, продолжает выполнять свои конституционные функции в координации с другими правоохранительными органами и военной администрацией", - заверили в ведомстве.

Отметим, что на сегодня под контролем российских оккупационных войск находится значительная часть Сумской области, главным образом ее центральная часть, а также небольшая часть к юго-востоку от Сум, включая город Тростянец.

При этом российские войска уже многократно наносили удары по соседнему городу Ахтырка, накануне разбомбив, в частности, местную ТЭЦ, а ранее разбомбив нефтебазу. Кроме того, еще 28 февраля российские войска нанесли удар по воинской части в западной части Ахтырки. Погибли, по словам главы Сумской обладминистрации Дмитрия Живицкого, десятки человек.

Напомним при этом, что советник министра внутренних дел Антон Геращенко в пятницу опубликовал список из части российских военнопленных в Украине, призвав их матерей приезжать в Киев за ними.