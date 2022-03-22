Российский военный сдал танк за вознаграждение в $ 10 тысяч

Из экипажа танка оккупант остался один, остальные сбежали домой. Российский военный получит 10 тысяч долларов по окончании войны и возможность подать на гражданство.

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Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

По его словам, уже несколько недель Нацполицией были идентифицированы телефоны, которыми пользуются оккупанты. Это украинские номера, на которые регулярно присылаются СМС с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.

"Русский солдат сдал нам танк за вознаграждение!.. Несколько дней назад нам позвонил Миша. Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему сказали место, куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали", — рассказал Андрусив.

Оказалось, что из экипажа танка оккупант остался один, остальные сбежали домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери.

"Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", — добавил Андросив.

Теперь россиянин получил очень неплохие условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов после войны и возможность подать на гражданство.

Отметим, что ВСУ ежедневно берут в плен российских военных, а некоторые из них сами приходят сдаваться, чтобы не выполнять преступные приказы своего командования.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине заработали специальные лагеря для пленных российских военных.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.