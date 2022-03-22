Российская армия потеряла уже 15 300 личного состава

Боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 22 марта составили около 15 тысяч 300 человек личного состава.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

За этот период российская армия также потеряла 509 танков, 1556 боевых бронированных машин, 252 артиллерийские системы, 80 реактивных систем залпового огня, 45 средств противовоздушной обороны, 99 самолетов и 123 вертолета.

Кроме того, оккупанты потеряли 1 тысячу единиц автомобильной техники, 3 судна, 70 цистерн с горюче-смазочными материалами, 35 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 15 единиц специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска, которые ведут войну против Украины, в настоящее время имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня.

Напомним, российские захватчики целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику украинских аграриев. Такие действия оккупантов ставят под угрозу проведение посевной кампании в весенний период.

Тем временем Министерство обороны Украины начало использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система поможет идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.