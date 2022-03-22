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У российской армии на территории Украины осталось боеприпасов и еды на три дня — Генштаб
Российские войска, которые ведут войну против Украины, в настоящее время имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Как выяснила разведка, у врага становится все больше проблем с запасами и возможностью их пополнения.
"Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", — рассказали в Генштабе.
Более того, Россия проводит хаотическую мобилизацию жителей "ЛНР", "призывников" распределяются не по специальностям, большинство из них не имеет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военную службу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.
Неся большие потери, враг начал менять тактику. Теперь оккупанты все чаще устраивают террор мирному населению и занимаются мародерством. В частности, российские солдаты на временно оккупированных территориях начали воровать авто, бытовую технику и продукты питания.
Кроме этого, захватчики продолжают цинично использовать мирных жителей для прикрытия. ВСУ отмечают случаи, когда армия РФ размещается на объектах гражданской инфраструктуры.