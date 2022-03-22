У российской армии на территории Украины осталось боеприпасов и еды на три дня — Генштаб

Российские войска, которые ведут войну против Украины, в настоящее время имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Как выяснила разведка, у врага становится все больше проблем с запасами и возможностью их пополнения.

"Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", — рассказали в Генштабе.

Более того, Россия проводит хаотическую мобилизацию жителей "ЛНР", "призывников" распределяются не по специальностям, большинство из них не имеет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военную службу.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.

Неся большие потери, враг начал менять тактику. Теперь оккупанты все чаще устраивают террор мирному населению и занимаются мародерством. В частности, российские солдаты на временно оккупированных территориях начали воровать авто, бытовую технику и продукты питания.

Кроме этого, захватчики продолжают цинично использовать мирных жителей для прикрытия. ВСУ отмечают случаи, когда армия РФ размещается на объектах гражданской инфраструктуры.