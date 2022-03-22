У російської армії на території України залишилося боєприпасів та їжі на три дні - Генштаб

Російські війська, які ведуть війну проти України, нині мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

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Як з'ясувала розвідка, у ворога стає дедалі більше проблем із запасами та можливістю їх поповнення.

"Аналогічна ситуація із пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне з'єднання для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося", - розповіли в Генштабі.

Більше того, Росія проводить хаотичну мобілізацію мешканців "ЛНР", "призовників" розподіляються не за спеціальностями, більшість із них не має жодної військової спеціальності, бо ніколи не проходили військову службу.

На Донецькому та Луганському напрямах противник продовжує спроби просунутися та закріпитися, але успіху не має.

Зазнаючи великих втрат, ворог почав змінювати тактику. Тепер окупанти все частіше влаштовують терор мирному населенню та займаються мародерством. Зокрема, російські солдати на тимчасово окупованих територіях почали красти авто, побутову техніку та продукти харчування.

Окрім цього, загарбники продовжують цинічно використовувати мирних жителів для прикриття. ЗСУ відзначають випадки, коли армія РФ розміщується на об'єктах цивільної інфраструктури.