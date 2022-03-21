Російська армія вивозить з України продукти харчування та побутову техніку

Окупанти почали активно займатися мародерством. Зокрема, російські солдати на тимчасово окупованих територіях почали красти авто, побутову техніку та продукти харчування. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. У Російську Федерацію ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби", — розповіли у пресслужбі Генштабу.

Крім цього, загарбники продовжують цинічно використовувати мирних жителів для прикриття. ЗСУ фіксують випадки, коли армія РФ розміщується на об'єктах цивільної інфраструктури.

Раніше випадки мародерства фіксували у Чорнобилі. Там окупанти пограбували всі офіси підприємств, розташованих у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг.

Автотранспорт, що залишився на території підприємств, також знищено. На даний момент у місті залишилося лише 300 людей.

Крім того, ГУР неодноразово перехоплювало телефонні розмови окупантів із їхніми рідними. Російські військові часто розповідають, як грабують мирних жителів, виносять телевізори, побутову техніку та інші цінності.

Останнім часом окупанти перейшли до більш масштабних крадіжок. Зокрема, солдати російської армії викрали п'ять кораблів, завантажених зерном. Судна вивели з порту Бердянська та відбуксирували у невідомому напрямку.