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Окупанти вкрали 5 українських кораблів із зерном із порту Бердянська — голова Запорізької ОВА
Солдати російської армії вкрали п'ять кораблів, завантажених зерном. Судна вивели з порту Бердянська та відбуксирували у невідомому напрямку.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі всеукраїнського телемарафону UA разом.
Стала відомою інформація, що окупанти планують вивозити українське зерно з Бердянська через порт. Старух підтвердив журналістам, що загарбники це вже роблять.
З посиланням на місцевих мешканців Старух розповів, що в порту було п'ять кораблів. Деякі з них були повністю завантажені українським зерном, деякі — частково.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Зараз ми подивимося, корабель же віддає якісь коди безпосередньо в інформаційне середовище. І зрозуміємо їхнє місцезнаходження. Там кілька десятків тисяч тонн зерна було завантажено", – розповів Старух.
Наразі з'ясовується, куди саме перемістили кораблі.
Бердянськ у Запорізькій області тимчасово контролюється російськими військами, місцева влада із ними співпрацювати відмовилася.
Ще до початку війни, на початку 2022 року, обсяги перевалки в порту Бердянська склали 136,9 тисячі тонн, що виявилося на 68% більше, ніж роком раніше.