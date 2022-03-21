Оккупанты украли 5 украинских кораблей с зерном из порта Бердянска — глава Запорожской ОВА

Солдаты российской армии угнали пять кораблей, загруженных зерном. Суда вывели из порта Бердянска и отбуксировали в неизвестном направлении.

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Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире всеукраинского телемарафона "UAразом".

Стала известна информация, что оккупанты планируют вывозить украинское зерно из Бердянска через порт. Старух подтвердил журналистам, что захватчики уже это делают.

Со ссылкой на местных жителей Старух рассказал, что в порту находилось пять кораблей. Некоторые из них полностью были загружены украинским зерном, некоторые — частично.

"Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие-то коды непосредственно в информационную среду. И поймем их местонахождение. Там несколько десятков тысяч тонн зерна было загружено", - рассказал Старух.

В настоящее время выясняется, куда именно переместили корабли.

Бердянск в Запорожской области временно контролируется российскими войсками, местная власть с ними сотрудничать отказалась.

Еще до начала войны, в начале 2022 года, объемы перевалки в порту Бердянска составили 136,9 тысячи тонн, что оказалось на 68% больше, чем годом ранее.