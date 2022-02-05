Украинские порты за месяц нарастили переработку грузов почти на 50%

В январе 2022 года портовые операторы обработали 14 млн 964 тысяч тонн грузов, что на 49% (4,9 млн тонн) превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Так, по данным Мининфраструктуры, за январь портовые операторы в морских портах перегрузили:

– экспортные грузы: 11,4 млн тонн (+46% к аналогичному периоду 2021 года);

– импорт: 2,67 млн тонн (+70,7 %);

– транзит: 689,22 тысяч тонн (+11,9%);

– каботажные грузы: 192,95 тысяч тонн (в 3,4 раза больше к аналогичному периоду 2021 года).

Как отмечают в Мининфраструктуры, наибольший удельный вес в январе составляет обработка зерновых грузов и руды – соответственно 6 млн тонн (в 2 раза больше показателей 2021 года) и 3,06 млн тонн (+7%).

Объем перевалки черных металлов составил 1,32 млн тонн (-3,1%). Перевалка угля за январь выросла в 5,5 раза и составила 865 тысяч тонн.

Также за январь этого года обработано 82 тысячи 42 TEU контейнера, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По итогам января 2022 почти во всех портах объемы перевалки превышают показатели прошлого года:

– "Пивденный" – 5,1 млн. тонн (+37,9%);

– "Николаев" – 3,1 млн тонн (+57,9%);

– "Черноморск" – 2,7 млн тонн (+90,3%);

– "Одесса" – 1,8 млн тонн (+13%);

СМП "Ольвия" – 811,2 тысяч тонн (в 3,8 раза больше показателя 2021 года);

– "Рени" – 217,8 тысяч тонн (в 4 раза больше показателей 2021 года);

– "Херсон" – 196 тысяч тонн (+48,8%);

– "Бердянск" – 136,9 тысяч тонн (+67,8%).

В министерстве отмечают, что среди всех портовых операторов показатели работы государственных стивидоров также демонстрируют положительные тенденции.

В частности, госпредприятие "МТП "Пивденный" обработало в январе 1 млн 310 тысяч тонн грузов. Грузооборот превышает результат аналогичного месяца прошлого года на 17%.

Госстивидор обработал 999 тысяч тонн экспортных грузов, 218 тысяч тонн импортных грузов и 93,3 тысячи тонн транзита. 94% (206 тысяч тонн) импорта – это энергетический уголь для украинских ТЭС.

В свою очередь, финансовый результат от работы Одесского порта за январь ожидается на уровне 20,5 млн грн, что на 16,5 млн грн выше, чем предусмотрено финансовым планом. Портовый флот по результатам января получил прибыль (2,5 млн грн), также с положительным финансовым показателем работают другие подразделения предприятия.

ГП "Мариупольский МТП" полностью выполнил план грузопереработки, переработав в месяц 506,5 тысяч тонн грузов. В частности, металлопродукции было перегружено 400,2 тысяч тонн, строительных грузов (экспортных и импортных) – 43,9 тысяч тонн, зерновых – 29,3 тысяч тонн, импортного угля – 25,9 тысяч тонн, подсолнечного масла – 6,3 тысяч тонн, других грузов – 700 тонн.

Напомним, в 2021 году количество контейнерных грузов, обработанных на причалах Одесского порта №№ 2, 1-к и 2-к, которыми оперирует дочернее предприятие “Контейнерный терминал Одесса” (ДП КТО), составило 390 808 TEU.

Ранее сообщалось, что контейнерная компания Maersk (Дания), которая считается крупнейшей в мире, закрывает свой сервис в порту "Черноморск".