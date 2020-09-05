Мариупольский морской порт побил 12-летний рекорд по перевалке зерновых

В августе текущего года Мариупольский морской порт установил новый месячный рекорд по перевалке зерновых — 137,6 тысяч тонн.

Как сообщает пресс-служба морпорта, до этого рекордным для порта был август 2008 года с результатом 123,3 тысяч тонн зерновых.

В августе, по сравнению с другими месяцами этого года, портовики отработали наиболее успешно. Третий раз за год выполнено месячный план по перегрузке, до этого план был выполнен только в январе и феврале. В августе Мариупольский порт обработал 58 судов и перевалил 627,3 тысяч тонн грузов. Первый район перегрузил 203,7 тысяч тонн, второй — 210,4 тысяч тонн и третий район — 206,1 тысяч тонн, — говорится в сообщении.

Грузооборот черных металлов по итогам месяца составил 422 тысячи тонн, подсолнечного масла — 7,4 тысяч тонн, чугуна — 37 тысяч тонн, известняка — 16,2 тысяч тонн.

По состоянию на 10:00 1 сентября, на первом и седьмом причалах идет загрузка зерновых, на 10-м и 11-м причалах грузят слябы, на 16-м и 17-м причалах — металлопродукцию", — отмечается в сообщении.

С начала года перевалка в Мариупольском морском порту превысила 4 млн тонн. Разница с аналогичным периодом прошлого года составила более 600 тысяч тонн.

Напомним, перевалка грузов в Мариупольском и Бердянском портах Украины с момента получения Россией контроля над Керченским проливом в 2014 году упала на 70% и 50% соответственно.

Объем перевалки грузов в Мариупольском морпорту в 2018 году сократился на 9,62% по сравнению с 2017 годом — до 5,89 млн тонн.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год.

Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии — 4,2 км.