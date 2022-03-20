Україна розглядає можливість експорту зерна залізничним шляхом через Молдову та Румунію — Лещенко

Український уряд розробляє план експорту зерна в інші країни, щоб запобігти глобальній світовій продовольчій кризі.

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Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко на брифінгу розповів про варіанти запобігання світовій продовольчій кризи.

Так, близько 80% обсягів експорту зерна йшли через українські порти в Чорному морі. Наразі вони залишаються повністю заблокованими російськими військами, тому український уряд шукає нових шляхів для експорту зерна.

За словами Лещенка, розробляється план, щоб експортувати зерно залізницею через західний кордон.

"Із західними країнами-сусідами опрацьовується "обнулення" квот, обмежень, щоб постачати зерно через Молдову та Румунію, відправляти зерно через порти сусідньої країни у Чорному морі, які не перебувають у зоні окупації", — розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Він додав, що при розблокуванні хоча б одного порту Україна зможе збільшити частку експорту.

"Нам потрібно зараз як мінімум відкрити один порт, і ми зможемо експортувати до 5 млн тонн на місяць. Тоді втрати будуть, але вони не будуть критичними", – зазначив міністр.

Глобальна продовольча криза, на думку Романа Лещенка, призведе до економічної кризи у всьому світі. Тому закінчення війни в Україні є питанням глобального порядку, а не проблемою окремого регіону.

Від заблокованого експорту з України найбільше страждають країни Африки, Близького Сходу та Центрально-Східної Азії. За 10 років Україна не обмежувала експорт та була для цих країн стабільним постачальником продовольства. Ці країни обмежені у фондах закупівлі продовольства. Ліван, Лівія, Єгипет, Сирія, Ємен мають бюджетування та запаси продовольства на три місяці, а деякі на місяць.

Нагадаємо, що заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що мета України цього року — зібрати не менше 70% від торішнього врожаю.