Путінюгенд на марші. РФ зібралась кидати на бійню в Україні своїх дітей

У Кремлі, з огляду на брак живої сили, розглядають можливість залучити до бойових дій в Україні неповнолітніх громадян РФ (віком 17-18 років) для поповнення лав окупаційної армії, повідомляють у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України.

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Міністр оборони РФ Шойгу вже підписав відповідний наказ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до проведення спеціальної операції на території України".

"Юнармія" – це російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міноборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Як пояснюють в ГУР, членами організації стають діти з 8 років.

В наказі йдеться про підготовку звітності щодо потенційного людського резерву серед неповнолітніх. Керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни.

Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко.

"Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини. З 1943 року учні старших класів в підрозділах "Гітлерюгенду" залучалися до служби в зенитно-артилерійських частинах", – додають розвідники.

Нагадаємо, згідно з останніми даними групи "Рейтинг", на сьогоднішній день в Україні практично не лишилось громадян, які сумніваються у нашій перемозі у війні з РФ. Така впевненість переважає в усіх регіонах країни.