Путинюгенд на марше. РФ собралась бросать на бойню в Украине своих детей

В Кремле, учитывая нехватку живой силы, рассматривают возможность привлечь к боевым действиям в Украине несовершеннолетних граждан РФ (в возрасте 17-18 лет) для пополнения рядов оккупационной армии, сообщают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Министр обороны РФ Шойгу уже подписал соответствующий приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины".

"Юнармия" – это российская детско-юношеская милитарная организация при Минобороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди русской молодежи. Как объясняют в ГУР, членами организации становятся дети с 8 лет.

В приказе говорится о подготовке отчетности по потенциальному человеческому резерву среди несовершеннолетних. Руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки.

Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко.

"Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях", – добавляют разведчики.

Напомним, согласно последним данным группы "Рейтинг", на сегодняшний день в Украине практически не осталось сомневающихся в нашей победе в войне с РФ. Такая уверенность превалирует во всех регионах страны.