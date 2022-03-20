Украинцев, сомневающихся в победе над РФ, практически не осталось

На сегодняшний день в Украине практически не осталось сомневающихся в нашей победе в войне с РФ, свидетельствуют свежие данные опроса, проведенного 18 марта социологической группой "Рейтинг". Такая уверенность превалирует во всех регионах страны.

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Почти половина опрошенных (47%) убеждены, что победа будет достигнута уже в ближайшие несколько недель. Четверть (23%) считают, что война будет длиться несколько месяцев.

Тех, кто убежден в окончании войны за полгода или год, осталось 12%. Определиться со сроками не смогли 17%. Параллельно 77% опрошенных граждан считают, что дела в государстве двигаются в правильном направлении.

Только 14% противоположного мнения, 10% оценить ситуацию не смогли. Во всех регионах и среди всех возрастов доминирует оценка направления как правильного.

Мнения украинцев относительно главных угроз, ожидающих Украину после войны в ближайшие месяцы, распределились так (жители восточных регионов несколько больше боятся наступления упомянутых угроз):

инфляция, рост цен считают вероятными 45%;

дефицит топлива – 38%;

обесценение гривни и срыв посевной кампании – 25%;

голод – 13%.

Очень важно, что многие украинцы сегодня до сих пор не ставят знака равенства между РФ и Беларусью. Если РФ считают враждебной страной 98% опрошенных, то Беларусь – 84%. Также несколько ухудшилось отношение украинцев к Китаю. Почти не изменилось к Германии, Венгрии и Грузии.

Улучшилось отношение к Турции, Франции, Польше, Литве, Великобритании, США, Румынии.

"При этом в международных настроениях окрепла региональная консолидация: если раньше к США и другим западным странам холоднее относились жители востока и юга, то сейчас эти страны одинаково дружественны для жителей всех регионов", — говорится в сообщении.

Примечательно и то, что украинцы в абсолютном большинстве остаются бескомпромиссными по поводу любого временного перемирия с оккупантом без вывода его войск с территории Украины. Против подписания такого соглашения 89% опрошенных.

Но прямые переговоры Владимира Зеленского и Путина по поводу прекращения войны поддерживают три четверти опрошенных. Чуть больше сторонников прямых переговоров на юге и востоке, но и в других регионах также таких большинство.

"Поддержка создания военно-политического союза в составе Украины, Польши, Великобритании выросла с 61% (в январе) до 85%. Сегодня поддержка такого союза выше, чем поддержка интеграции Украины с НАТО (72%)", — сообщают в "Рейтинге" .

Интересная ситуация с отношением украинцев к НАТО: 44% считают, что Украина должна обязательно вступить в НАТО, 42% – что Украина должна продолжать сотрудничество с НАТО, но не становиться членом союза. Сотрудничество с НАТО вне членства в Альянсе поддерживает больше людей, чем до войны.

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.