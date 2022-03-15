Поддержка вступления Украины в НАТО за две недели марта упала на 4 пункта — опрос

Уровень поддержки украинцами вступления Украины в НАТО к 12-13 марта упал на 4 процентных пункта, с 76% до 72%, по сравнению с 1 марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Поддержка вступления в НАТО на 1 марта была рекордной, причем резко выросшей по сравнению с довоенным временем: в частности, в феврале, по данным "Рейтинга", за это выступало 62% опрошенных, в январе — 60%, а в декабре — 55%.

В свою очередь количество тех, кто против вступления страны в Североатлантический альянс, выросло в марте с 9% до 12% (или по крайней мере до 11%, как отображено в другой инфографике "Рейтинга"). Еще 12% безразлично относится к этому, а 5% ответить затрудняются.

В частности, на западе число сторонников вступления в НАТО сейчас составляет 86%, противников — лишь 6%, а на востоке сторонников 53%, а противников — 18%. Среди молодых респондентов (до 35 лет) число противников лишь 7%, в то время как среди лиц старше 50 лет — 14%.

Опрос был проведен 12-13 марта среди 1200 респондентов из всех регионов, кроме уже оккупированных до начала войны, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Стоит отметить, что власти Украины в последнее время выражают определенное разочарование недостаточностью действий НАТО и отдельных стран-членов альянса в связи с российской военной агрессией против Украины.

В частности, в качестве первостепенного требования с украинской стороны звучит призыв установить бесполетную зону в воздушном пространстве страны, что подразумевает, в частности, что НАТО сможет сбивать российские самолеты, которые в него будут залетать. Такое решение нивелировало бы превосходство российских сил в воздухе, однако в то же время создало бы угрозу прямого боестолкновения сил НАТО с РФ.

Несмотря на систематическое высказывание отказа со стороны альянса, украинские власти, в том числе лично президент Владимир Зеленский, по-прежнему продолжают настаивать на необходимости такого шага, критикуя НАТО за нерешительность в этом вопросе.

При этом 90% украинцев, по данным опроса "Рейтинга" 8-9 марта, считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО, требуя ввести бесполетную зону над Украиной. Лишь 7% считают, что не стоит продолжать это делать.

Напомним также, что перед войной с РФ о возможности отказа Украины от прописанного в Конституции стремления к членству в НАТО во избежание этой войны заявлял украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, однако в Министерстве иностранных дел назвали это "неудачной формулировкой".

Зеленский же, однако, заявил, что ответ МИД был правильным, однако констатировал, что нежелание брать Украину в НАТО уже никто не скрывает, и это следует откровенно признать, хотя решение о том, стремиться ли все равно Украине в НАТО, все же зависит от самой Украины.

15 марта президент заявил в отношении невозможности вступления Украины в НАТО, что он "рад, что наш народ начинает это признавать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают".