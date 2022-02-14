Зеленский о "намеках" на отказ от НАТО: "Главное идти по пути с нашей армией, а куда он приведет - посмотрим"

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна опираться на собственную армию, независимо от того, каким будет путь ее интеграции в НАТО, на необходимость отказа от которой ей намекают "многие лидеры" других государств.

Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров в Киеве с канцлером Германии Олафом Шольцем в ответ на просьбу уточнить украинскую позицию в свете заявления посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа Украиной от стремления в НАТО.

"Все точки над "i" я расставить, к сожалению, не могу, потому что не все зависит от Украины... Если бы мы с вами расставляли точки над "i", мы с вами ответы знаем, и сроки были бы сокращены относительно будущего Украины. Что касается заявления нашего посла, ответ МИД был официальным, правильным, выдержанным, предметным", - отметил Зеленский.

При этом он указал, что Пристайко сделал свое заявление в свете того, что многие намекают Украине не поднимать вопрос о ее североатлантической перспективе.

"Что касается того, правильно ли мы все поняли господина Пристайко или неправильно: в том, что он сказал, нужно обратить внимание на некоторые детали. Я думаю, что сегодня много журналистов и много лидеров действительно немножко намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ", - сказал президент.

По словам Зеленского, такую позицию уже никто не скрывает, и это следует откровенно признать, однако решение, стремиться ли Украине в НАТО, все равно зависит от самой Украины.

"Вопрос в другом. Вопрос - это путь: сколько Укарина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями и партнерами и будет поддерживать наше государство на этом пути. Вопрос "открытых дверей" для нас - это такая история, как будто мечта, такой сигнал, куда мы идем. А когда мы там будем, никто не знает - не только Украина, но и некоторые члены НАТО. Потому я считаю, что мы должны двигаться тем путем, который мы выбрали. Главное, чтобы на этом пути была наша армия мощная. А куда этот путь приведет и когда - посмотрим", - заявил он.

Комментируя высказывание Шольца о том, что прием Украины в НАТО не стоит на повестке дня, президент добавил, что обсуждал этот вопрос и на встрече с канцлером, и он не первый политик, который об этом говорит.

"Мы обсуждали это,, много раз поднимали это и с господином Шольцем... От нас нет сигнала, что членство в НАТО не стоит в качестве нашей цели. Это же не первый сигнал, что этот вопрос неактуален и который идет не с нашей стороны, а от лидеров других государств. Потому это точно вопрос не к нам", - сказал Зеленский.

Напомним, что накануне Пристайко заявил, что Украина могла бы отказаться от цели вступления в НАТО. В украинском Министерстве иностранных дел ответили, что сказанное дипломатом является "неудачной формулировкой", а лучшей гарантией безопасности Украины, наоборот, был бы немедленный прием в НАТО.

Отметим, что в заявлении, принятом на саммите стран НАТО в Бухаресте в 2008 году, говорилось, что Украина и Грузия станут членами альянса, однако никаких сроков этого там не было указано.

Россия сейчас жестко требует от НАТО гарантий невступления в альянс этих двух стран или по меньшей мере отказа от этого заявления 2008 года. Однако в НАТО категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО.