В Кремле осторожно восприняли слова Пристайко: отказ Украины от стремления в НАТО должен стать официальным

Россия рассчитывает на официальное закрепление Украиной отказа от стремленя к вступлению в НАТО, которое поспособствовало бы снятию озабоченности РФ в вопросах своей безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО - это был бы, безусловно, шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", - заявил он.

Комментируя заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа Украины от перспективы членства в НАТО, Песков отметил, что в Москве уже обратили внимание на то, что из Киева попросили посла разъяснить его позицию.

"Вряд ли это (заявление посла - Delo.ua) можно воспринимать как некий свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в Конституции страны", - отметил Песков.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя на брифинге слова спикера Кремля, заявил, что вопрос внесения соответствующих изменений в Основной закон сейчас не обсуждается.

"Насколько я знаю, по состоянию на сейчас не обсуждается никаких вопросов об изменении Конституции Украины в части членства Украины в НАТО. Я больше скажу - что это суверенное право каждой страны решать направление своего развития, и никто не имеет право указывать на "красные линии" или невозможность принятия тех или иных решений суверенной страны", - отметил он.

Главы парламента отметил, что Министерство иностранных дел уже и так прокомментировало заявление Пристайко, но добавил, что он сам также намерен исходить из написанного в Конституции.

"Если нужна информация моя, то Верховная Рада и я как ее председатель действую в полном соответствии с Конституцией Украины, где четко предусмотрен четкий курс Украины в ЕС и НАТО. Я это понимаю, я с этим живу и я приложу все усилия, чтобы это произошло", - заявил Стефанчук.

Комментируя же заявление депутата Рады от "Европейской солидарности" и бывшего президента Петра Порошенко, потребовавшего уволить Пристайко, председатель парламента указал, что именно этот дипломат возглавлял миссию Украины при НАТО в бытность Порошенко президентом и всегда был сторонником вступления в альянс Украины.

"Пристайко является достаточно профессиональным кадровым дипломатом. Я хочу напомнить, что он не появился из ниоткуда, и при пятом президенте, о котором вы вспомнили, был представителем в НАТО. Потому мне все же кажется, что это не позиция такого профессионального дипломата. Возможно, это какая-то дискоммуникация произошла, поскольку, насколько я знаю позицию господина Прситайко, он был и остается преданным сторонником как раз интеграции Украины в НАТО", - сказал Стефанчук.

Напомним, что ранее в интервью BBC Radio 5 Пристайко заявил, что Украина могла бы отказаться от цели вступления в НАТО. В МИД же ответили, что сказанное дипломатом является "неудачной формулировкой", а лучшей гарантией безопасности Украины, наоборот, был бы немедленный прием в НАТО.

Отмети, что в заявлении, принятом на саммите стран НАТО в Бухаресте в 2008 году, говорилось, что Украина и Грузия станут членами альянса, однако никаких сроков этого там не было указано.

Россия же жестко требует от НАТО гарантий невступления этих двух стран или по меньшей мере отказа от этого заявления от 2008 года. Однако в НАТО категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО.