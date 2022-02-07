НАТО укрепит военное присутствие на востоке, если Россия не выведет войска из Беларуси

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания запланированных военных учений.

Об этом заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

"Если вы действительно рассматриваете возможность вторжения, вам на самом деле нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим, все больше и больше военных собирается вдоль российско-украинской и украинско-белорусской границ. Это само по себе очень тревожно", — сказал адмирал.

По данным НАТО, в феврале на территории Беларуси будет 30 000 российских военнослужащих для совместных военных учений, в результате чего общая численность российских военных у границ Украины превысит 100 000 человек.

По словам Роба Бауэра, возможны дальнейшие развертывания дополнительных военных на территории стран НАТО.

"Споры о местах нахождения войск в разных странах альянса являются результатом того, что происходит сейчас. Да, мы рассматриваем увеличение военного присутствия. В будущем могут быть изменения в результате развития ситуации", — сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе.

По его словам, очень многое зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси.

"Очень многое зависит, конечно, от того, останутся ли российские войска в Беларуси. Если вы посмотрите на наращивание сил, Россия может действительно иметь достаточно сил для серьезного вторжения… к концу этого месяца. Имеют ли они истинное намерение, мы не знаем", – добавил Бауэр.

По словам адмирала, самые последние развертывания на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержки военного наступления.

Отметим, 10 февраля в Беларуси в приграничных с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией районах должны начаться совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022".

Отметим, президент США Джозеф Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе.