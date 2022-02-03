РФ не готовит наступление на Украину, провокаций из дружественной нам Беларуси также не ждем — Резников

Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории ни со стороны Крыма, ни с других сторон, равно как и не ждет провокаций против себя в ходе российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022". Об этом заявил на брифинге министр обороны Алексей Резников.

"На сегодня в Крыму продолжается милитаризация, используется временно оккупированная территория полуострова как полигон. Мы наблюдаем и учения, и накапливание оружия, и отведение и заведение подразделений ВС РФ. Но на сегодняшний день формирования ударных группировок не зафиксировано, с точки зрения подготовки наступления оно не происходит", — отметил он.

По словам министра, в целом на границах с Россией по сравнению с 28 января, когда он выступал в Верховной Раде, существенных изменений не произошло, равно как и не происходит формирования ударных группировок и на границе с Беларусью.

Резников подчеркнул, что украинская разведка внимательно наблюдает за перемещением сил РФ и сравнивает их путем обмена данными с разведками стран-партнеров Украины, и "вероятность значительной эскалации на сегодняшний день рассматривается как низкая".

По информации Минобороны, российские подразделения насчитывают около 115 тысяч человек наземного контингента, учитывая размещенных на территории Беларуси, оккупированной части Донбасса и в Крыму.

Чиновник также добавил, что сейчас шесть десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ передислоцируются по Средиземному морю в сирийский порт Тартус. При этом он не исключил, что в будущем они могут быть направлены в Черное море.

Говоря о российско-белорусских учениях, начинающихся в Беларуси, Резников отметил, что ожидается участие в них несколько тысяч человек, в основном из Восточного и Центрального военных округов, силы которых сегодня перебрасываются на запад.

Однако украинские силовики — Вооруженные силы, пограничники, Нацгвардия, полиция и Служба безопасности Украины, по его словам, к развитию ситуации готовы. В то же время Резников заявил о "дружественности" Беларуси для Украины и отсутствии причин для военных провокаций с ее территории.

"Мы наблюдаем [за ситуацией] во всех пяти областях, граничащих с дружественной нам Республикой Беларусь. Соответственно, мы адаптированы к изменению ситуации. Хочу подчеркнуть, особенно обращаясь к нашим белорусским друзьям: мы точно не планируем осуществлять провокации в отношении Беларуси и не ожидаем провокаций с их стороны, поскольку считаем, что между нами нет никаких оснований для вражды и недружественного недопонимания. Мы бы хотели, чтобы в Минске нас услышали", — заявил министр.

Он также выразил надежду, что пребывание российских войск в Беларуси будет носить временный характер и по окончании учений они выйдут с ее территории, "поскольку это в интересах независимости самой Беларуси".

Напомним также, что накануне было объявлено, что руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину.

При этом реакция Украины на продолжающиеся уже три месяца заявления западных СМИ и лидеров США, Евросоюза и НАТО о масштабном наращивании войск РФ вблизи границ Украины и подготовке к масштабному вторжению в последнее время все больше сводится к фактическому отрицанию таких намерений РФ, в том числе на уровне президента.

Более того, с этой целью Владимир Зеленский 28 января даже провел на пресс-конференцию для иностранных СМИ, где, несмотря на прежние противоречивые заявления, уже прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике.

Стоит также отметить, что ранее и Зеленский, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выражали серьезные опасения по поводу возможности военного вторжения со стороны Беларуси, причем украинская сторона в предыдущие месяцы принялась укреплять эту границу, проводя учения силовых структур в этой местности.