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РФ не готовит наступление на Украину, провокаций из дружественной нам Беларуси также не ждем — Резников
Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории ни со стороны Крыма, ни с других сторон, равно как и не ждет провокаций против себя в ходе российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022". Об этом заявил на брифинге министр обороны Алексей Резников.
"На сегодня в Крыму продолжается милитаризация, используется временно оккупированная территория полуострова как полигон. Мы наблюдаем и учения, и накапливание оружия, и отведение и заведение подразделений ВС РФ. Но на сегодняшний день формирования ударных группировок не зафиксировано, с точки зрения подготовки наступления оно не происходит", — отметил он.
По словам министра, в целом на границах с Россией по сравнению с 28 января, когда он выступал в Верховной Раде, существенных изменений не произошло, равно как и не происходит формирования ударных группировок и на границе с Беларусью.
Резников подчеркнул, что украинская разведка внимательно наблюдает за перемещением сил РФ и сравнивает их путем обмена данными с разведками стран-партнеров Украины, и "вероятность значительной эскалации на сегодняшний день рассматривается как низкая".Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации Минобороны, российские подразделения насчитывают около 115 тысяч человек наземного контингента, учитывая размещенных на территории Беларуси, оккупированной части Донбасса и в Крыму.
Чиновник также добавил, что сейчас шесть десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ передислоцируются по Средиземному морю в сирийский порт Тартус. При этом он не исключил, что в будущем они могут быть направлены в Черное море.
Говоря о российско-белорусских учениях, начинающихся в Беларуси, Резников отметил, что ожидается участие в них несколько тысяч человек, в основном из Восточного и Центрального военных округов, силы которых сегодня перебрасываются на запад.
Однако украинские силовики — Вооруженные силы, пограничники, Нацгвардия, полиция и Служба безопасности Украины, по его словам, к развитию ситуации готовы. В то же время Резников заявил о "дружественности" Беларуси для Украины и отсутствии причин для военных провокаций с ее территории.
"Мы наблюдаем [за ситуацией] во всех пяти областях, граничащих с дружественной нам Республикой Беларусь. Соответственно, мы адаптированы к изменению ситуации. Хочу подчеркнуть, особенно обращаясь к нашим белорусским друзьям: мы точно не планируем осуществлять провокации в отношении Беларуси и не ожидаем провокаций с их стороны, поскольку считаем, что между нами нет никаких оснований для вражды и недружественного недопонимания. Мы бы хотели, чтобы в Минске нас услышали", — заявил министр.
Он также выразил надежду, что пребывание российских войск в Беларуси будет носить временный характер и по окончании учений они выйдут с ее территории, "поскольку это в интересах независимости самой Беларуси".
Напомним также, что накануне было объявлено, что руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину.
При этом реакция Украины на продолжающиеся уже три месяца заявления западных СМИ и лидеров США, Евросоюза и НАТО о масштабном наращивании войск РФ вблизи границ Украины и подготовке к масштабному вторжению в последнее время все больше сводится к фактическому отрицанию таких намерений РФ, в том числе на уровне президента.
Более того, с этой целью Владимир Зеленский 28 января даже провел на пресс-конференцию для иностранных СМИ, где, несмотря на прежние противоречивые заявления, уже прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике.
Стоит также отметить, что ранее и Зеленский, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выражали серьезные опасения по поводу возможности военного вторжения со стороны Беларуси, причем украинская сторона в предыдущие месяцы принялась укреплять эту границу, проводя учения силовых структур в этой местности.