"Украина хочет вернуть Крым, в том числе военным путем", — Путин заявил, что в этом может помочь НАТО

Президент России Владимир Путин уверяет, что потенциальное вступление Украины в НАТО приведет к атаке на оккупированный РФ Крым. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым, в том числе военным путем," — заявил Путин.

"Представим себе, что Украина – член НАТО с оружием и современными ударными системами – и начинает операцию в Крыму. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет", — добавил он.

Лидер РФ также прокомментировал письменные ответы США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности".

"Уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся нерасширения НАТО, отказа от размещения ударного вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО", — заявил Путин.

Блок НАТО вслед за США передал России свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе. При этом Альянс готовится к любой реакции РФ, в том числе к самой худшей.

В вопросе Украины Россия требует от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем. Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.