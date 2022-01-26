НАТО передала ответ РФ о "гарантиях безопасности" и " готовится к худшему", — Столтенберг

НАТО вслед за США передало России свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе. При этом альянс готовится к любой реакции РФ, в том числе к самой худшей, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время экстренной пресс-конференции 26 января.

"Мы решили ответить в письменном виде, потому что восприняли это требование России очень серьезно. Мы хотели прогресса в диалоге с Россией. Мы внимательно выслушали предложения РФ, и предоставили пункты, в которых мы можем согласиться. И потому это именно письменный документ", — объяснил Столтенберг.

Он очертил три главные сферы, в которых альянс намерен достичь прогресса. Речь идет об отношениях между Россией и США, а также о безопасности в Европе и о мерах по уменьшению рисков.

Чиновник подчеркнул, что альянс не откажется от принципа "открытых дверей", уважая желания Грузии и Украины стать членами НАТО и отсутствие такого в Швеции и Финляндии.

В то же время альянс готов установить прямую линию связи и хочет обсуждать разоружение, размещение ракет, контроль над вооружениями, подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, НАТО требует от России вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии. В надежде на деэскалацию альянс намерен усиливать свое военное присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного морей, отметил Столтенберг.

"Мы готовимся к самому худшему. Мы готовы к ситуации, в которой Россия снова прибегнет к силе. Мы подготовили санкции", — подытожил Столтенберг.

Ранее США передали России письменный ответ на "гарантии безопасности". Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что американская сторона не планирует публиковать свой письменный ответ, так как не видит в этом необходимости. При этом Блинкен сообщил, что США не отказываются от принципа "открытых дверей" в НАТО, то есть любая страна может стать членом альянса.

Напомним, что в вопросе Украины Россия требует от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем. Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.