- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
НАТО передала ответ РФ о "гарантиях безопасности" и " готовится к худшему", — Столтенберг
НАТО вслед за США передало России свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе. При этом альянс готовится к любой реакции РФ, в том числе к самой худшей, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время экстренной пресс-конференции 26 января.
Он очертил три главные сферы, в которых альянс намерен достичь прогресса. Речь идет об отношениях между Россией и США, а также о безопасности в Европе и о мерах по уменьшению рисков.
Чиновник подчеркнул, что альянс не откажется от принципа "открытых дверей", уважая желания Грузии и Украины стать членами НАТО и отсутствие такого в Швеции и Финляндии.
В то же время альянс готов установить прямую линию связи и хочет обсуждать разоружение, размещение ракет, контроль над вооружениями, подчеркнул Столтенберг.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, НАТО требует от России вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии. В надежде на деэскалацию альянс намерен усиливать свое военное присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного морей, отметил Столтенберг.
Ранее США передали России письменный ответ на "гарантии безопасности". Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что американская сторона не планирует публиковать свой письменный ответ, так как не видит в этом необходимости. При этом Блинкен сообщил, что США не отказываются от принципа "открытых дверей" в НАТО, то есть любая страна может стать членом альянса.
Напомним, что в вопросе Украины Россия требует от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем. Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.