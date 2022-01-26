США передали России письменный ответ на "гарантии безопасности": Блинкен раскрыл детали

США 26 января передали России письменные ответы на так называемые "гарантии безопасности". Сразу же после этого государственный секретарь США Энтони Блинкен провел брифинг, во время которого раскрыл детали ответа.

Он подчеркнул, что американская сторона не планирует публиковать свой письменный ответ, так как не видит в этом необходимости. При этом Блинкен сообщил, что США не отказываются от принципа "открытых дверей" в НАТО, то есть любая страна может стать членом альянса.

Вашингтон дал оценку "беспокойствам" России и указал те сферы, в которых США и Кремль могут найти общий язык, отметил госсекретарь.

"Мы уверены, что наши принципы, которыми мы руководствуемся, в том числе относительно территориальной целостности и суверенитета Украины и права каждой страны самостоятельно принимать решения относительно вступления в альянсы, не могут быть нарушены. Мы должны принять взаимные прозрачные меры в отношении ядерного потенциала и военных учений в Европе", - заявил Блинкен.

Он добавил, что в ответе американские власти затронули вопрос контроля над вооружением. США сообщили российской стороне, что готовы заключить дополнительные соглашения по этому поводу.

Вашингтон готов возобновить дружественные отношения и сотрудничать с РФ, если Кремль прекратит агрессию в отношении Украины.

"Наш ответ скоординирован с Украиной и Европой. Мы учли их мнение и пожелания в нашем ответе Москве", - подытожил госсекретарь.

Отметим, Украина ознакомлена с содержанием письменного ответа США России в рамках переговоров о взаимных гарантиях безопасности в части требования РФ о непринятии Украины в НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не имеет возражений по этому поводу.

Напомним, что в вопросе Украины Россия требует от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем. Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.