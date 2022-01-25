США подготовили к переброске в Европу 8,5 тысяч военных, — Пентагон

Министерство обороны США привело 8,5 тысяч военных в состояние повышенной готовности на случай, если возникнет необходимость перебросить их в Европу. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Глава Пентагона Ллойд Остин решил привести в состояние повышенной готовности подразделения в США на случай, если потребуется направить их (в Европу – Delo.ua)", — сказал он на брифинге.

По словам Кирби, численность этих подразделений составляет около 8,5 тысяч человек, и отправка сил в Европу будет возможна по запросу НАТО, "либо в других ситуациях". Речь идет не только о боевых частях, а и о медицинских, транспортных подразделениях.

Страны-члены НАТО переводят силы в состояние повышенной готовности и направляют дополнительные военные суда и истребители в места развертывания сил альянса в Восточной Европе, поскольку Россия продолжает наращивание своего военного присутствия в Украине и вокруг нее.

В свою очередь Франция выразила готовность послать войска в Румынию под командованием НАТО, а Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также направят один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО.

США также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

Государственный департамент разрешил отъезд госслужащих США и обязал выехать из Украины членов семей сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве. Посольство США в Киеве продолжит регулярную работу.