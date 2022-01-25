ВС РФ не создали ни одной ударной группировки, — Резников

Россия не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он сказал что командование Вооруженных сил Украины прорабатывает все возможные риски и угрозы ситуации, в том числе сценарии худшего варианта, чтобы знать, как действовать в этих обстоятельствах.

"По состоянию на сегодняшний день фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, который наблюдают разведки наших стран-партнеров приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года, перед Пасхой. Потому сегодня, по состоянию на этот момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление", — сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Он добавил, что "рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения вероятности в будущем".

"Но по состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует", — отметил Резников.

Ранее подобное заявление сделал также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, украинские власти не видят возможности для полномасштабного наступления России на Украину, но четко знают, что делать в случае новой атаки РФ.

Но в тот же день, когда были сделаны эти заявления, Государственный департамент разрешил отъезд госслужащих США и обязал выехать из Украины членов семей сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам в Украине выехать из нее из-за повышенного риска вооруженного конфликта, а также эвакуирует членов семей дипломатов.