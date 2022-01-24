Австралия призвала граждан срочно покинуть Украину и эвакуирует семьи сотрудников посольства

Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам в Украине выехать из нее из-за повышенного риска вооруженного конфликта, а также эвакуирует членов семей австралийских дипломатов, находящихся в Киеве, передает местное издание The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что 21:15 в понедельник (9:15 по Киеву) федеральное правительство выступило с предупреждением о том, что в Украину ездить не стоит. Оно также советует австралийцам, уже находящимся в Украине, немедленно покинуть страну, поскольку рейсы из нее вскоре могут быть изменены или отменены.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за местных обстоятельств", — заявили в правительстве. Также власти сообщили, что члены семей австралийских дипломатов планируют покинуть Киев.

Издание указывает, что, по оценкам украинских источников, в Украине проживает около 1,4 тысячи австралийцев, однако в то же время австралийские власти не подтверждают эту цифру.

Отметим, что еще 21 января в австралийском посольстве в Киеве сообщили, что "в качестве экстренной меры в ответ на сохраняющиеся проблемы" с безопасностью МИД страны открывает портал регистрации для граждан Австралии и их ближайших родственников в Украине, где они могут оставить свои контактные данные и информацию о местонахождении. Также дипломаты призвали австралийцев подготовиться на случай возникновения необходимости выезда из Украины из-за ухудшения ситуации.

Напомним, что ранее посольство США в Украине объявило, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд его сотрудников, а также распорядился в обязательном порядке вывезти родственников сотрудников.

Украинский МИД назвал этот шаг "преждевременным" и заявил, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло, чтобы принимать такие решения.

Великобритания же, по данным BBC, также начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о возможном российском вторжении.

В то же время верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявляет, что ЕС "не собирается делать то же самое, что США, поскольку не видит для этого каких-то конкретных причин", пока ведутся переговоры с Россией.