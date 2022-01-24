НАТО развернет дополнительные силы в Восточной Европе из-за наращивания войск РФ вокруг Украины

Страны-члены НАТО переводят силы в состояние повышенной готовности и направляют дополнительные военные суда и истребители в места развертывания сил альянса в Восточной Европе, поскольку Россия продолжает наращивание своего военного присутствия в Украине и вокруг нее, говорится в сообщении на сайте НАТО.

"В последние дни ряд союзников сделали объявления о текущем или предстоящем развертывании. Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию", — отмечается в нем.

В свою очередь Франция выразила готовность послать войска в Румынию под командованием НАТО, а Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также направят один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО.

Кроме того, отмечается, что США также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

"Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы в рамках НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты и обороны всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В организации напоминают, что в свое время разместили свои силы в восточной части альянса, в том числе четырьмя многонациональными боевыми группами в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

"Эти подразделения, возглавляемые Великобританией, Канадой, Германией и США соответственно, являются многонациональными и боеспособными. Их присутствие ясно дает понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь альянс. До 2014 года в восточной части альянса не было сил НАТО", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что Россия требует от НАТО исключить дальнейшее расширение альянса, в том числе за счет Украины и Грузии, а также вывести свои силы из стран, вступивших в него после 1997 года, и не вести более в этих и других странах Восточной Европы и Закавказья в принципе никакой военной деятельности.

Однако в альянсе категорически отказываются предоставить гарантии невступления Украины, настаивая на праве любой страны присоединиться к альянсу. Кроме того, в НАТО отказались вывести войска из Болгарии и Румынии.

Переговоры, проведенные Россией 10 и 12 января с представителями США и НАТО по этим вопросам, пока не привели к какому-то соглашению. В частности, Россия пока ожидает на текущей неделе письменного изложения позиции американской стороны. При этом в РФ согласились не требовать от НАТО документальных гарантий невступления Украины, но хотят как минимум получить таковые от США как крупнейшей страны альянса.