Россия предложила "альтернативу" гарантиям НАТО о невступлении Украины: согласна на гарантии только от США

Россия готова смягчить свое требование к НАТО гарантировать невступление в альянс новых членов, включая Украину и Грузию, и согласиться лишь на гипотетический отзыв соответствующего заявления, принятого на саммите стран НАТО в Бухаресте в 2008 году, либо на гипотетические гарантии США не голосовать за принятие новых стран в альянс, если встанет такой вопрос.

Об этом, как передает российское агентство ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в среду на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, - это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы - если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО. Мы готовы рассмотреть эту опцию", - заявил он.

По словам российского дипломата, это был бы более простой путь для США, если у тех "есть достаточно политической воли". Рябков также заявил, что Россия будет взывать к ответственности США, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно - европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи", приведшие, по его мнению, к нынешнему кризису.

Рябков также подчеркнул, что РФ сделает все возможное, чтобы дипломатическими путями прекратить продолжающуюся интеграцию Украины в НАТО, поскольку этот процесс, по его словам, затрагивает вопросы безопасности России.

Предложенные Россией 17 декабря проекты документов по гарантиям взаимной безопасности с НАТО и США предлагают именно такой путь, добавил замглавы российского МИД.

Напомним, что 10 и 12 января Рябков проводил в Женеве и Бросселе переговоры с представителями США и НАТО по этим вопросам. При этом он дал понять, что изложенный в проекте соглашения с Североатлантическим альянсом пункт об исключении его дальнейшего расширения является приоритетным, поскольку РФ требует "железобетонных" гарантий по этому вопросу.

При этом в проекте договора с США также значится пункт, по которому те обязались бы исключить дальнейшее расширение НАТО на восток с отказом от приема в альянс бывших членов СССР, а также не создавать военные базы в странах бывшего СССР, не являющихся членами НАТО, и не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности.

Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к альянсу, что пока ставит переговоры в РФ в тупик, по крайней мере в публичной плоскости.

В случае провала переговоров Россия грозит развернуть свои войска в других странах, в частности сам Рябков допускал, что речь пойдет о Кубе и Венесуэле, несмотря на то, что это может привести к кризису, подобному Карибскому ядерному кризису 1962 года.

В НАТО же опасаются, что провал переговоров приведет к новой войне именно в Европе, в связи с чем генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг считает необходимым продолжать переговоры с РФ и далее и даже предложил России установить взаимный контроль над ядерным оружием. В то же время в США заявили, что "решительно отреагируют" на попытки РФ разместить войска в Латинской Америке.