Россия допускает размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле при провале переговоров с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, представляющий страну на переговорах с НАТО и США, не исключает размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. Об этом он заявил в эфире канала RTVI.

"Я не хочу ничего не подтверждать, ничего исключать не буду... Зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия по линии российского военно-морского флота, если дело совсем пойдет в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас. Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться", — пояснил Рябков.

При этом до проведения январских переговоров Рябков допускал, что отношения с США вполне могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года, если Россия не получит гарантий нерасширения НАТО, каковые были предложены в проекте договора, опубликованном 17 декабря.

"Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем [на Карибский кризис]. Это будет вообще провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе", — заявил тогда он.

Отметим, что в октябре 1962 года между США и СССР произошло крайне напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние, вызванное тайной переброской и размещением на Кубе советских военных и вооружения, включая ядерное оружие, и дальнейшей блокадой острова со стороны США. Этот кризис считается наиболее близко подошедшим к началу глобальной ядерной войны, однако в итоге его удалось уладить путем демонтажа и вывода советских ракетных установок с Кубы.

На переговорах с США 10 января в Женеве Рябков прямо потребовал "железобетонных" гарантий касательного того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. По словам российского дипломата, это вопрос национальной безопасности РФ.

Однако США и НАТО, в том числе после переговоров РФ с альянсом 12 января, продолжают настаивать на сохранении за всеми странами права вступить в НАТО. При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг считает, что провал переговоров с Россией грозит новым военным конфликтом в Европе, потому эти переговоры следует продолжать далее.