Россия официально ответила США: отводить войска от границы с Украиной она не будет

Кремль не будет обсуждать требования США об отводе военных подразделений от границы с Украиной и "возвращении войск" в казармы. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РБК.

По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести (войска — Delo.ua) от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман (заместитель госсекретаря США — Delo.ua) именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", — высказался Лавров.

Он отметил, что консультации в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность, были деловыми, это "позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров".

"Москва примерно понимала настрой американцев в Женеве, но мы должны были озвучить наши требования в самой жесткой форме", — заявил глава МИД РФ.

По его словам, США пообещали, что на следующей неделе "положат на бумагу" ответ по гарантиям безопасности, а генсек НАТО обещал дать ответ в течение недели.

В эти же дни сенат США опубликовал законопроект о введении санкций против России в случае вторжения российских войск в Украину. В санкционный список отдельно попал президент РФ Владимир Путин и другие представители верхушки власти. В проект санкций попали и российские банки. Против них должны будут ввести ограничительные меры в течение 30 дней после возможного полномасштабного вторжения.

Помимо этого, документ предполагает введение санкций против внешнего долга РФ и российского газопровода "Северный поток-2".

В то же время в России наблюдатели зафиксировали масштабную переброску военной техники и личного состава армии из Восточной Сибири и с Дальнего Востока на запад. Широкое задействование сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово, то есть за пределами ВВО, не позволяет объяснить переброску местными учениями.