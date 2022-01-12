На случай вторжения России в Украину: в США опубликовали проект санкций против Путина и всего руководства страны

Сенат США опубликовал законопроект о введении санкций против России в случае вторжения российских войск в Украину. В санкционный список отдельно попал президент РФ Владимир Путин и другие представители верхушки власти.

Документ обнародован на сайте Сената. Санкционный пакет могут задействовать также в случае дальнейшей эскалации конфликта между Украиной и Россией.

Согласно с документом, санкции предусматривают запрет соответствующим лицам на въезд на территорию США.

Кроме того, в случаи эскалации предлагается заморозить американские активы президента Путина, премьер-министра Мишустина Михаила, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны России Шойги Сергея.

Под аналогичные санкции попадут командующие различными типами войск и другие лица, которые, по мнению властей США, могут быть причастными к военному конфликту с Украиной.

В проект санкций попали и российские банки. Против них должны будут ввести ограничительные меры в течение 30 дней после возможного полномасштабного вторжения. Помимо этого, документ предполагает введение санкций против внешнего долга РФ и российского газопровода "Северный поток — 2".

Согласно с этим же законопроектом, в случае эскалации или военного вторжения США должны будут увеличить военную помощь Украине.

Параллельно США вместе с союзниками обдумывают введение торговых ограничений для России. Их также собираются применить, если президент РФ Владимир Путин продолжит агрессию против Украины.

Американские СМИ сообщают, что официальные лица США рассматривают возможность ограничения ввоза смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, чтобы подорвать экономику России в случае вторжения РФ в Украину.

Санкции и дипломатия - основные инструменты, которыми мировое сообщество собирается пользоваться, в случае полномасштабной войны между РФ и Украиной. А вот отправлять своих солдат в Украину другие страны пока не собираются, так как не хотят провоцировать Россию.