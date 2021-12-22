США могут ограничить поставки смартфонов в Россию в случае вторжения в Украину — СМИ

Официальные лица США рассматривают возможность ограничения ввоза смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, чтобы подорвать экономику России в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники в администрации президента США Джозефа Байдена.

Эти меры, по словам инсайдера, дополнят к экономическим санкциям, которые готовят на случай вторжения России в Украину.

"Меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме, включают "чрезвычайные" меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий", — рассказал представитель администрации Байдена.

По словам чиновника, такие ограничения могут серьезно повлиять на российских потребителей, промышленные предприятия и занятость.

Байден, по информации источника, может использовать такие же инструменты, какие применяла администрация бывшего президента Дональда Трампа, когда заблокировала доступ китайской телекоммуникационной компании Huawei к передовым полупроводникам.

На российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании, такие как Apple и Samsung. При этом как раз они попали под действие нового закона в РФ, который требует от них установки российского программного обеспечения.

Ранее Байден заявлял, что готовит комплексные меры, призванные не допустить российской агрессии в отношении Украины. США всерьез обеспокоены вероятностью полномасштабного вторжения армии России в Украину, учитывая, что такие намерения президента РФ Владимира Путина подтвердила американская разведка.

Администрация Байдена изучает, может ли и как именно его страна поддержать антироссийский мятеж в Украине, если Путин примет решение о полномасштабном вторжении в Украину с захватом значительной части ее территории.