Россия планирует кибератаки на украинские электросети и банковскую систему — СМИ

Россия может применить кибератаку на электросети, банковскую систему и другие критически важные компоненты экономики и инфраструктуру Украины. Поэтому США и Великобритания тайно направили в Украину киберэкспертов, чтобы подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание напоминает, что Россия уже атаковала энергосистему Украины, и эксперты говорят, что Москва может предпринять аналогичные шаги.

В последние дни 2015 года на территории Украины пропало электроснабжение, когда российские хакеры дистанционно захватили центр управления электроэнергетической компании и переключили одну электростанцию ​​за другой, в то время как операторы компании беспомощно смотрели на свои экраны. В 2016 году то же самое случилось в Киевской области.

"Теперь Соединенные Штаты и Великобритания тайно направили в Украину экспертов по кибербезопасности для того, чтобы лучше подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом президента России Владимира Путина, когда он снова угрожает бывшей советской республике: не вторжение со 175-тысячной армией, а кибератаки, разрушающие электросети, банковскую систему и другие важные компоненты экономики Украины", — отмечает издание.

Согласно оценкам американской разведки, цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным и, возможно, таким образом дать повод для вторжения.

В определенном смысле российская киберкампания против Украины никогда не прекращалась, заявляют американские официальные лица, хотя до недавнего времени она продолжалась на низком уровне. Но в интервью американские официальные лица и эксперты говорят, что за последний месяц количество действий активизировалось, даже несмотря на то, что внимание общественности было сосредоточено на наращивании войск.

"Это широкомасштабная кампания, нацеленная на многочисленные украинские государственные органы, в том числе органы внутренних дел — Национальную полицию — и электроэнергетические компании", — сказал Дмитрий Альперович, ведущий исследователь российской киберактивности и глава Silverado Policy Accelerator, новой исследовательской группы в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что российский лидер рассматривает кибератаки как "подготовку поля боя".

Американские официальные лица заявляют, что военное вторжение далеко не гарантировано. "Текущая оценка правительства США такова, что Путин еще не принял решения", — сказал Джейк Салливан, советник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности, выступая в Совете по международным отношениям.

Салливан не рассматривал российскую киберактивность, но она остается в центре внимания Белого дома, ЦРУ, Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США.

"Российская киберактивность обсуждалась официальными лицами в США. Эти разговоры были сосредоточены на том, считает ли Путин, что нанесение ущерба украинской инфраструктуре может быть его лучшей надеждой на достижение своей главной цели: свержение украинского правительства и замена его марионеточным лидером", — пишет издание.

Расчет, как сказал один высокопоставленный сотрудник разведки США, будет заключаться в том, что такая атака не потребует от Путина оккупации страны и исключит риск введения новых санкций, которые почти наверняка последуют за физическим вторжением.

Американские официальные лица отказались описать кибер-команды, которые были введены в Украину. В заявлении администрации Байдена говорится только, что "мы давно поддерживаем усилия Украины по укреплению киберзащиты и повышению ее киберустойчивости".

Представитель британского правительства заявила, что помощь, которую оказывала Великобритания и ее союзники, носит оборонительный характер.

Хотя ни одно из правительств не предоставило подробностей, официальные лица заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность более крупного развертывания, включая ресурсы Киберкомандования США.

Кибератаку на критически важную инфраструктуру сдержать особенно сложно. В кибермире нет ни широкого консенсуса относительно того, что является актом войны, ни согласия относительно того, насколько глубоко Путин может нанести Украине вред, не вызвав реакции Запада. В прошлом его атаки на Украину почти не вызывали реакции.

Кибероперация сохраняет для Москвы привлекательность по сравнению с полноценной военной операцией, потому что Россия может действовать под тонкой завесой отрицания.

Напомним, Государственный департамент рекомендует гражданам США не посещать Украину из-за коронавируса, а также пересмотреть решения о поездках из-за угрозы агрессии со стороны России.